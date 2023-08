Gmg | la “peste” dei preti pedofili e le preghiere “senza spot” per l’Ucraina | cosa ha detto Papa Francesco sul voto di ritorno da Lisbona

(Di domenica 6 agosto 2023) Città del Vaticano – La Giornata Mondiale della Gioventù e i problemi che affliggono i giovani, ma anche lepubblicità” per la pace in Ucraina, passando per la “” deiMatteo BruniBuonasera Santità torniamo ringiovaniti e gioiosi da questa GMG in cui ci siamo potuti confrontare con le domande e le attese dei giovani, nei confronti della Chiesa, della fede, e anche del mondo. E abbiamo potuto ascoltare la sua risposta nelle sue parole, nella sua pre. Ora ci sono un po’ di domande da parte dei giornalisti, però prima voleva dire una parola Lei.Buona sera e grazie tante di questa esperienza oggi c’è un compleanno. (Bruni: “Di Rita Cruz”) Tanti auguri! Poi arriverà la torta! Aura Maria Vista Miguel ...

23.00, punto stampa Papa su volo rientro "Gli abusi sono una peste tremenda". Così Papa Francesco sul volo di ritorno dal Portogallo. Il Pontefice ha sottolineato che "la situazione è molto grave" e alla Gmg di Lisbona, la meglio organizzata, dice, delle quattro a cui ha preso parte. Conferma di stare bene in salute, di non avere problemi di vista e ribadisce la tolleranza zero contro la "piaga" degli abusi.

Il dolore per i migranti che muoiono nel deserto del Nord dell'Africa e quello per gli abusi sui minori che sono «una peste tremenda». La gioia di questa Gmg, la «più numerosa e quella organizzata ...Francesco di ritorno a Roma dopo Lisbona: 'Sto bene, non ho problemi alla vista. Gli abusi sono una peste" (ANSA) ...