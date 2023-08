Gmg | la “peste” dei preti pedofili e le preghiere “senza spot” per l’Ucraina | cosa ha detto Papa Francesco sul volo di ritorno da Lisbona

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 6 agosto 2023) Città del Vaticano – La Giornata Mondiale della Gioventù e i problemi che affliggono i giovani, ma anche lepubblicità” per la pace in Ucraina, passando per la “” deie un nuovo appello all’accoglienza per i migranti. Sull’aereole didasi concede ai giornalisti nella tradizionale conferenza stampa volante toccando i temi caldi del momento. Di seguito la trascrizione integrale con le parole del Santo Padre così come appare sui media vaticani. Matteo BruniBuonasera Santità torniamo ringiovaniti e gioiosi da questa GMG in cui ci siamo potuti confrontare con le domande e le attese dei giovani, nei confronti della Chiesa, della fede, e anche del ...