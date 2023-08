GMG | il Pontefice indica l’unica cosa gratuita che c’è nella vita

"Pensando a questo continente provo un grande dolore per la cara Ucraina che continua a soffrire molto", ha detto il. I giovani di tutto il mondo sono stati invitati prima dal Papa prima a ...I ragazzi hanno infatti dormito sul posto, come accade ad ogni veglia della. La prossima si terrà a Seul, in Corea del Sud, nel 2027. Lo annuncia ilalla fine della funzione. I giovani ......(Lisbona) - Trentadue anni dopo Manila tornerà in Asia la Giornata mondiale della gioventù (): ... 'Dalla frontiera occidentale dell'Europa all'Estremo Oriente dell'Asia - ha commentato il- ...

Il Papa alla messa conclusiva della Gmg. Ai giovani: "Ci vediamo a Roma nel 2025 e a Seul nel 2027" RaiNews

Arrivata al termine l'edizione 2023 della Giornata Mondiale della Gioventù, a Lisbona, con l'Angelus del Papa.Il Pontefice durante la messa finale della Giornata mondiale della Gioventù, davanti a un milione e mezzo di ragazzi: «Affidiamo a Maria il futuro dell'umanità» ...