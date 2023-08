Gmg | il Papa ai ragazzi | “Non temete di non farcela | c’è bisogno di voi”

I ragazzi hanno infatti dormito sul posto, come accade ad ogni veglia della. La prossima si ... Ilall'Angelus riferisce di provare "grande dolore per la cara Ucraina, che continua a soffrire ..."Maria si alzò e andò in fretta". Queste parole del messaggio diFrancesco per la2023 sono anche un impegno missionario. Scrivo queste poche righe dal "Campo da graca", dove siamo arrivati in pellegrinaggio con i giovani per la veglia e la messa finale. È ..."Aspettiamo ile i giovani dellain Corea. Siamo un piccolo paese e per noi è una gioia poterlo far conoscere ai ragazzi di tutto il mondo". La ragazza racconta come la Corea sia un paese di ...

Gmg Lisbona: terminata la veglia, il Papa saluta i giovani che si preparano a passare la notte all'aperto. Domani messa ... Servizio Informazione Religiosa

L’annuncio di papa Francesco al termine della Messa conclusiva a Lisbona. Si avvera il desiderio confidato qualche mese fa ad AsiaNews dall’arcivescovo della metropoli coreana, mons. Peter ...Con la messa finale, nella domenica della Trasfigurazione, Francesco conclude la XXXVII giornata mondiale della gioventù. L’invito ad avere “coraggio” e a operare per la fine ...