Gmg | il cardinal Heung-sik You | “Già vedo una lunga catena umana tra le due Coree per dire ‘pace' ”

(Di domenica 6 agosto 2023) Lisbona – “Immagino cinquecentomila giovani dai cinque continenti stringersi la mano e formare unaal confine delle dueperal mondo: pace, riconciliazione fraternità, amore”. Ile Lazzaro-sik You, in passato vescovo di Daejeon, oggi Prefetto del Dicastero per il clero, desiderava da tempo la Giornata mondiale della gioventù in Corea del Sud. Oggi l’annuncio del Papa da Lisbona dove si sta chiudendo la 37ma edizione: la prossima nel 2027, sarà a Seoul. “Avevo nel cuore questo desiderio fin da quando il Papa venne a visitarci in Corea, nell’agosto 2014 – dice a Famiglia Cristiana il porporato sudcoreano -. La Gmg sarà un evento oltremodo significativo per la Corea e per l’intera Asia, continente vasto e plurale: è un’opera ...