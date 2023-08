Gli svincolati ancora senza squadra | da Sergio Ramos ad Hazard | quanti nomi! GALLERY

... libero sul mercato deglidopo aver lasciato l'Inter a parametro zero. 8.32 - Niente ... 17.10 - Il Napoli riscatta dal Sassuolo Giacomo Raspadori, che firma un contratto fino al 2028 con...... da Benzema a Bellingham: i trasferimenti dell'estate Acquisti, cessioni, parametri zero. Il campione ha rinunciato a mostruose offerte cheerano arrivate dall'Arabia Vai alla ...Ovvio, ed è sottoocchi di tutti, che il mercato non è finito qui, almeno questo si spera. In ... con le antenne puntate su diversi giocatori, come Mattia Destro, e non. Nel frattempo ...

NOTIZIA TC - Messina, piacciono gli svincolati Mungo e Franco Tutto C

Sono stati presentati ufficialmente questa sera ai tifosi, prima della gara amichevole con l'Al Rayyav allo stadio Friuli, i nove acquisti dell'Udinese in vista della stagione 2023/24, che si aprirà ...