Gli hacker filorussi attaccano le banche italiane

(Di domenica 6 agosto 2023) AGI - Il gruppo di'noname057' ha lanciato stamattina un attacco informatico a 8 istituti bancari italiani. Ancora in corso le verifiche tecniche per definire il grado di gravità e gli effetti pratici dell'attacco sulla funzionalità dei siti Internet delle. L'attività di mitigazione del danno è supportata dal personale dell'Agenzia per la sicurezza nazionale. Ieri invece, intorno alle 8,30 sono stati presi di mira alcuni siti di aziende di trasporto pubblico: Palermo, Siena, Bergamo, Bolzano, Napoli, Cagliari, e quelli dei trasporti regionali sardi e trentini. Sotto attacco anche l'Azienda Acque e il Comune di Palermo. I siti web sono stati messi fuori uso o resi inaccessibili.