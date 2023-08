Gli eco-teppisti fermano i mondiali di ciclismo con un blitz in strada

Leggi su iltempo

(Di domenica 6 agosto 2023) È stata improvvisamente fermata la gara in linea dimaschile professionisti aididi Glasgow, in Scozia. Dopo circa una ottanta km, i corridori di testa sono stati fermati dall'organizzazione temporaneamente a causa di una protesta di attivisti per il clima. La tv e l'organizzazione sul momento non hanno diffuso immagini della protesta e si vedevano soltanto i corridori e le ammiraglie ferme in attesa di riprendere la corsa. Successivamente sono stati fermati anche gli inseguitori e il gruppo, poi si ripartirà con gli stessi distacchi registrati prima dell'interruzione, con l'ipotesi di una accorciamento della gara. La direzione di gara dell'Uci ha poi spiegato i motivi dell'interruzione della prova in linea uomini: «In seguito alla conferma da parte della polizia scozzese di una protesta nell'area ...