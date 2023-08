Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona | Papa Francesco | Non abbiate paura | il mondo ha bisogno di voi Prossima Gmg a Seoul nel 2027

(Di domenica 6 agosto 2023)è arrivato al Parque Tejo per la messa a conclusione37esima. Dopo aver effettuato alcuni giri inmobile tra i giovani, alle ore 9 (le 10 in Italia), il Pontefice presiede la Celebrazione Eucaristica, nella quale il Patriarca di, il cardinale Manuel Clemente, pronuncerà parole di ringraziamento. Al terminemessa, dopo l’indirizzo...

La prossimadella Gioventù si terrà a Seul, in Corea del Sud, nel 2027. Lo ha annunciato il Papa alla fine della messa al Parque Tejo alla fine della Gmg di Lisbona.... come accade al termine di ogni Gmg il Papa consegna la croce a cinque giovani rappresentanti dei cinque continenti e poi annuncia per il 2025 il Giubileo dei giovani e la prossima...Ultimo appuntamento a Lisbona La messa al Parque Tejo , che ha raccolto un milione e mezzo di fedeli, conclude le celebrazioni della 37esimadella Gioventù . Nel pomeriggio, dopo ...

LISBONA (ITALPRESS) – La prossima Giornata Mondiale della Gioventù si svolgerà a Seul. Lo ha annunciato Papa Francesco a Lisbona nella giornata conclusiva della Giornata mondiale della gioventù. “Pens ...La prossima Giornata Mondiale della Gioventù si terrà a Seul, in Corea del Sud, nel 2027. Lo ha annunciato il Papa alla fine della messa al Parque Tejo alla fine della Gmg di Lisbona. I giovani ...