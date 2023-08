Giornata della Gioventù | Papa Francesco | “Nel 2027 sarò a Seul”

(Di domenica 6 agosto 2023)nel suo secondo giorno in Portogallo per il 42esimo viaggio apostolico internazionale del Pontefice, in occasione37°mondiale: Giubileo e prossima Gmg La prossimaMondialesi terrà a, in Corea del Sud, nel. Ad annunciarlo èalla finemessa L'articolo proviene da Il Difforme.

LISBONA " " No tengan miedo ": papa Francesco si rivolge in spagnolo al milione e mezzo di ragazzi disposti lungo la riva del fiume Tago, a Lisbona, per la messa conclusivamondiale di gioventù, per incoraggiarli a "non avere paura", a lottare "per la pace" e a non rinunciare a tentare di "cambiare il mondo". Questa edizione"Gmg" è stata marcata ...Il Papa ai giovani: non abbiate paura Messa conclusivaMondialeGioventù di Papa Francesco: 'Il mondo ha bisogno di voi. Vi aspetto a Roma nel 2025'. La prossima in Corea del Sud, nel 2027 LaMondialeGioventù 2023 si è ...Martedì l'instabilità permane sul Nord - Est e nel Tirreno, ma il grossoperturbazione sarà passata. La previsione per ladi oggi vede un'instabilità nel Nord - Est, nell'alto - ...

Il Pontefice durante la messa finale della Giornata mondiale della Gioventù, davanti a un milione e mezzo di ragazzi: «Affidiamo a Maria il futuro dell'umanità» ...L'omelia integrale (tradotta in italiano) che Francesco ha pronunciato durante l'Eucaristia a chiusura della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, nella diretta di Tv2000 ...