Giorgia Soleri | cosa è successo all’influencer? “Il grande trauma della mia vita”

(Di domenica 6 agosto 2023), storica ex del frontman dei Maneskin, Damiano David, è ormai diventata ufficialmente un’influencer con oltre 800mila persone al seguito. Grazie ai social è riuscita a dare voce a tante persone che soffrono di vulvodinia, e non solo. Negli ultimi giorni, però, è scomparsa per un po’ dal piccolo schermo. La sua assenza, ovviamente, L'articolo

, influencer, attivista, nota ai più per la relazione (ormai conclusa) con il cantante dei Maneskin Damiano David , torna a far parlare di sé . Questa volta, però, nessuno scoop ...è da sempre molto attiva sui social , in modo particolare sul suo profilo Instagram dove può vantare un seguito di più di 800mila persone. L'attivista solitamente usa la piattaforma per ...Leggi Anche, stop alle vacanze: 'Torno dalla mia famiglia, ho ricevuto una brutta notizia' Gli odierni sconfitti sono coloro che, in stato di bisogno, hanno perso il sussidio del ...

Giorgia Soleri in lacrime: «Mio padre operato d'urgenza, con lui un rapporto complicato: ho sempre avuto paura ilmessaggero.it

Giorgia Soleri racconta tra le stories che suo padre non sta bene: è ricoverato in ospedale dopo essersi sottoposto ad un’operazione d’urgenza ...Giorgia Soleri torna sui social e spiega il motivo per cui è dovuta rientrare dalle vacanze. Se nei giorni scorsi si era limitata a dire di aver ricevuto brutte notizie dalla famiglia, ora, anche in v ...