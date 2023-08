(Di domenica 6 agosto 2023) Un altro cadavere è stato recuperato a seguitoche ha travolto giovedì sera il villaggio di Shovi, nella regione di Racha, in. Lo conferma il serviziono di gestione delle ...

Un altro cadavere è stato recuperato a seguito della frana che ha travolto giovedì sera il villaggio di Shovi, nella regione di Racha, in. Lo conferma il servizio georgiano di gestione delle emergenze: il ritrovamento fa salire a 18 il bilancio delle vittime, tra cui un cittadino ucraino e una donna russa. Sarebbero ancora 17

Georgia: salgono a 18 i morti della frana, bimbi tra i dispersi Agenzia ANSA

Un altro cadavere è stato recuperato a seguito della frana che ha travolto giovedì sera il villaggio di Shovi, nella regione di Racha, in Georgia. Lo conferma il servizio georgiano di gestione delle