George Clooney e Amal | i figli identici a loro | le rare foto tutti insieme

(Di domenica 6 agosto 2023) L’amore traè qualcosa di veramente speciale, ed entrambi sono felicissimi di essere diventati genitori di due gemelli: Ella e Alexander. I due sono andati in vacanza al Lago di Como, la location dove si sono incontrati nel 2013. Entrambi hanno una carriera di successo, ma hanno saputo mantenere una vita di coppia serena e L’Amore diI coniugisono una coppia da sogno, ed isono la conferma di quanto siano incredibilmente belli ed eleganti. Ledella famiglia riunita mostrano come Ella e Alexander sianosia a mamma che a papà. Le Vacanze Estive di ...

George Clooney e Amal, le foto dei figli: sono identici a loro Elle

Norman Reedus e Diane Krueger, conosciuti per i loro ruoli in The Walking Dead e Troy, sono stati avvistati in vacanza a Cortona, Toscana. La città è una meta popolare tra i vip, tra cui Sir Antony Ho ...Nulla di fatto all’incontro tra sindacati di attori e sceneggiatori e l’alleanza di major e piattaforme streaming. La protesta degli attori è cominciata il 13 luglio. Set bloccati. Le star disertano p ...