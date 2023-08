Genova | salvato bimbo di 6 mesi cardiopatico | a Londra lo consideravano “non operabile”

Leggi su tpi

(Di domenica 6 agosto 2023) A, all’ospedale Gaslini, è stato operato con successo uninglese di soli 6che era nato con una grave cardiopatia. La famiglia del piccolo, come riporta il quotidiano Il Secolo XIX, si è rivolta alla struttura italiana perché in patria nonil piccolo. Il neonato, infatti, sarebbe stato condannato senza la possibilità di trovare in tempo un piccolo cuore per lui (infatti era stato messo in lista d’attesa), secondo quanto sostenuto da. Ma l’intervento del cardiochirurgo italiano Guido Michelon è andato a buon fine. L’intervento al piccolo, affetto da una grave forma di cardiopatia congenita complessa, è stato effettuato il 7 luglio e solo ora è stato dichiarato fuori pericolo. “Sono stati eseguiti due interventi combinati in un’unica ...