Gazzetta – Origi | Pioli lo richiama per le amichevoli ma resta in uscita

Leggi su justcalcio

(Di domenica 6 agosto 2023) 2023-08-05 08:01:16 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: Dopo l’esclusione dalla tournée americana torna in gruppo, in attesa di acquirenti. Le proposte arrivate finora non lo hanno soddisfatto, in rossonero però per lui non c’è spazio Alessandra Gozzini 5 agosto – MILANO Non c’è traccia di Divocknei racconti dell’ultima tournée americana del Milan: il belga era stato escluso dalla lista dei convocati. Il punto è che Divock era stato assente, stavolta ingiustificato, durante tutta la stagione. Due gol segnati, entrambi di pregevole fattura ma inutili ai fini del risultato: uno nella sconfitta casalinga contro il Sassuolo e un altro nella larga vittoria a San Siro con il Monza. La prima stagione rossonera è stata una delusione e non è prevista una seconda serie: l’ultima immagine della storia di ...