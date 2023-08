Ganna vince l’oro ai Mondiali di ciclismo di Glasgow nell’inseguimento

L'oro di FilippoL'impresa di Filipporegala all'Italia la prima medaglia d'oro ai Mondiali di ciclismo in corso a Glasgow. Il fuoriclasse di Verbania ha vinto l'oro dopo aver battuto in ...Al mondiale di Glasgow nell'inseguimento a squadre Filippola medaglia d'oro nell'inseguimento con una gara al cardiopalma: al velodromo Sir Chris Hoy il britannico Daniel Bigham è partito in vantaggio e ha superato i 2 di margine quando ...ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Mondiali ciclismo, Ganna vince l'oro nell'inseguimento: bronzo per Milan Sky Sport

Glasgow - Filippo Ganna per la sesta volta è campione del mondo nell'inseguimento individuale. Top Ganna ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ciclismo su pista a Glasgow. Il campione azzurro in r ...Filippo Ganna è campione del mondo nell'inseguimento individuale. L’azzurro ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo su pista, a Glasgow. Bronzo per l’altro azzurro Jonathan Milan.