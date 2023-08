Gallipoli | turista 19enne muore annegato in mare | le correnti lo hanno trascinato al largo

(Di domenica 6 agosto 2023) Un ragazzo di 19 anni di origini albanesi, residente nella provincia di Bari, ha perso la vita annegando nelle acque di Baia Verde, a, in prossimità del Lido Zen. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 11 del 6 agosto il giovane è stato colto di sorpresa dalleche loal, impedendogli di tornare a riva. Gli amici e altri bagnanti si sono accorti della difficoltà dellanciato l’allarme alla Capitaneria di porto, che lo ha trasportato a riva già privo di sensi. A lungo i soccorritori del 118cercato di rianiil ragazzo – un tentativo durato circa un’ora e mezza – ma invano. Le manovre nondato nessun esito, per il giovane non c’era più nulla da ...

Muore un 19enne a Baia Verde, mentre fa il bagno in mare. Sarebbe annegato dopo essere rimasto bloccato al largo dalle forti correnti. Ma non si può escludere, al momento, nemmeno un malore e il ...Una semplice domenica al mare si è trasformata in una tragedia nella zona del Lido Zen a Baia Verde, nel territorio di. Un ragazzo di 19 anni di origini albanesi e residente ad Altamura è morto annegato mentre era in vacanza in Salento. Vedendo il giovane in difficoltà alcuni bagnanti presenti hanno lanciato ...... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a21enne in ...

Gallipoli, turista di 19 anni annegato in mare QUOTIDIANO NAZIONALE

Gallipoli: turista 19enne morto annegato in mare. Tragedia oggi a Gallipoli dove un ragazzo di soli 19 anni è morto annegato nelle acque antistanti le coste della famosa località balneare salentina in ...Il dramma si è consumato in pochi attimi nella mattinata di domenica 6 agosto mentre il ragazzo stava facendo il bagno nei pressi della spiaggia di ...