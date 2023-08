Gallipoli | 19enne morto in mare Di origine albanese | risiedeva a Bari

... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a: turista 21enne in bici ... ordinanza di custodia cautelare nei confronti di unCronaca [ 01/08/2023 ] Sono Sindaco: ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a: turista 21enne in bici ... ordinanza di custodia cautelare nei confronti di unCronaca [ 01/08/2023 ] Sono Sindaco: ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a: turista 21enne in bici ... ordinanza di custodia cautelare nei confronti di unCronaca [ 01/08/2023 ] Sono Sindaco: ...

Gallipoli, Baia Verde: morto un 19enne in mare, inutili i soccorsi quotidianodipuglia.it

Disgrazia nel mare di Gallipoli stamattina. Mentre faceva il bagno un ragazzo di 19 anni, residente a Bari e di origine albanese, ha accusato un malore ed è morto. Da dettagliare l’origine dell’accadu ...Il dramma si è consumato a metà mattinata, intorno alle 11, nei pressi del lido Zen a Gallipoli: il giovane stava trascorrendo una giornata di relax quando in circostanze da chiarire è rimasto vittima ...