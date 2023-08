Gabriele Contini | poeta frastornato Voglio farlo conoscere anche se è già un uomo felice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Chiariamo subito una cosa: io non mi sento un. Non sono un, ma so ascoltare i poeti e saperli ascoltare è forse una forma di poesia. Nel mio percorso di ascolto ho catturato l’anima di alcuni poeti: Alda Merini, Beatrice Niccolai, Nicolino Pompa e. A parte Alda Merini, sono tutti poeti quasi sconosciuti o comunque di nicchia (la benedetta e maledetta nicchia) e il mio sogno è quello di “snicchiarli”, cioè di farlie apprezzare da un pubblico più vasto. Il problema di fondo è cheio sono un regista di nicchia! Nicchia su nicchia produce altra nicchia. Come uscire da questa nicchia e perché uscirne? Non lo so, forse ognuno di noi ha sogni di gloria, di successo, di fama, credo sia profondamente umano e comprensibile. Pasolini diceva che il ...