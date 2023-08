Fringe benefit e Bonus | agosto sorprendente in busta paga per milioni di lavoratori

(Di domenica 6 agosto 2023)incredibile perdiad. Iincideranno sugli assegni. Vediamo i dettagli. Sarà unricco di novità perdigrazie a quanto il Governo Meloni ha stabilito nel decreto Lavoro di maggio. In questo articolo vi spieghiamo tutte le novità. Bustepiù ricche ad/ Ilovetrading.itIl decreto Lavoro di maggio cambierà in modo strutturale le bustedidi. Isono un aiuto valido ma l’Esecutivo è voluto andare oltre decretando cambiamenti più incisivi. La prima novità saliente è data dal taglio del cuneo fiscale che è ...

a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico L'innalzamento della soglia di esenzione dalle imposte e dai contributi previdenziali per i benefits riconosciuti ai dipendenti con ...Ecco tutte le informazioni da conoscere: Bonus di 3mila euro per chi ha figli, come funziona Cosa c'è da sapere sul bonus di 3mila euro Gli altriin vigore La verà novità per chi ha ...Solo il 17% dei lavoratori dipendenti italiani incassa, ad integrazione della retribuzione. 'E le grandi aziende - spiega ancora Massagli - hanno già piani interni che non permettono, ...

Welfare aziendale 2023: chiarimenti delle Entrate sulla soglia a 3.000 euro Lavoro e Diritti

L'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardanti la nuova disciplina del bonus per chi ha figli, in seguito alle modifiche introdotte dal decreto lavoro. Ma la verà novità arriva ...Il bonus di 3.000 euro rappresenta un sostegno significativo per i genitori lavoratori dipendenti con figli a carico. La recente delucidazione fornita dall’Agenzia delle Entrate conferma che entrambi ...