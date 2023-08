Fratelli d’Italia | ritorno a Colle Oppiodove tutto iniziò

E non può tacere il suo partito,. E non può tacere Giorgia Meloni . Prima di tutto per rispetto alle vittime ed ai loro familiari. E poi per una evidente responsabilità ...Lo afferma in una nota Alfredo Antoniozzi vice capogruppo dialla Camera e presentatore della proposta di legge di modifica degli artt 88 e 89 del codice penale che disciplinano l'...Manodopera è il viaggio di una vita, non solo dall'alla Francia , per un uomo di nome Luigi . Vive a Ughettera ...suoi,... che vive come un atto'amore . Tutto questo fluisce in ...

Fratelli d’Italia, ritorno a Colle Oppio (dove tutto iniziò) Corriere della Sera