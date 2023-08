Forte terremoto in Cina | circa 125 edifici crollati e molti feriti

(Di domenica 6 agosto 2023) È salito ad almeno 21125il bilancio deldi magnitudo 5.7 avvenuto nella notte nel nordest della. Lo riportano i media locali. Il centro terremoti cinese Cenc ha localizzato l’epicentro esatto del sisma vicino al villaggio di Wangdagua, registrano in totale 59 scosse di assestamento. Wangdagua fa parte della contea di Pingyuan, nella città-prefettura di Dezhou. La scossa è stata avvertita fino a Pechino e a Shanghai, a800 chilometri di distanzain“Sonosolo alcuni vecchisporchi che erano disabitati”, ha detto la CCTV, mostrando filmati di pile di mattoni sbriciolati tra ...

Unascossa diha colpito l'est della Cina. L'epicentro nella città di Dezhou, ma il sisma di magnitudo 5.4 è stato avvertito fino a Pechino. Secondo i media statali, ci sono almeno 21 ...Un funzionario dello Shandong Seismological Bureau ha detto che la possibilità di unpiùè "molto piccola".

Forte terremoto in Cina, paura per la città di Dezhou (6 milioni di abitanti): crolli e feriti, gli aggior ... MeteoWeb

Forte scossa anche in Australia Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 7:34 ora locale (le 22:34 di ieri in Italia) nel sudovest dell'Australia. Secondo i dati del servizio ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 6:34 in Sicilia, tra le province di Caltanissetta e Palermo. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica ...