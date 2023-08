Formazioni ufficiali Manchester City-Arsenal | Community Shield 2023

(Di domenica 6 agosto 2023) Ledi, finale di. Si parte alle 17:00 con una sfida che vedrà di fronte le prime due della classe della scorsa stagione in campionato. Guardiola contro Arteta. Pep ha vinto otto incroci su nove contro il connazionale, suo ex vice. Assenti Gabriel Jesus, Zinchenko e De Bruyne. Esordi in vista per Rice e Kovacic. Le: Ortega Moreno, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, Kovacic, Bernardo, Grealish, Alvarez, Haaland.: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Timber, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Havertz. SportFace.

di Nizza - Fiorentina NIZZA : Schmeichel; Lotomba, Rosario, Amraoui, Louchet, Beka Beka, Belahyane, Diop, Bouanani, Guessand, Brahimi. A disposizione: Thuram, Camara, Boga, ...Ledi Manchester City - Arsenal, finale di Community Shield 2023. Si parte alle 17:00 con una sfida che vedrà di fronte le prime due della classe della scorsa stagione in campionato. ...Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall'uscita dellequindi gli aggiornamenti del risultato e dei principali fatti del match con il tabellino. Tabellino SVEZIA D: ...

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Nizza: torna Terracciano in porta. Giocano Kayode e Amatucci, in attacco c'è Jovic fiorentinanews.com

Le formazioni ufficiali di Manchester City e Arsenal che si contendono il Community Shield. Fischio d'inizio ore 17 ...La partita Reims (Fra) - Torino (Ita) di Domenica 6 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come amichevole per Club ...