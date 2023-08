Football americano | Europei 2023 | l’Italia cade in Austria e svanisce il sogno del titolo-bis

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023) Sarà, quindi, l’a sfidare la Finlandia (che ieri ha superato nettamente la Svezia) nel match valido per la Finale dei Campionatidiche si disputerà nel prossimo mese di ottobre. La squadra biancorossa ha, infatti, vinto la semifinale che si è giocata al Tivoli Stadion di Innsbruck controcon il punteggio di 24-14 in un match che ha visto i padroni di casa fare la differenza nelle primissime fasi. Per il Blue Team rimane enorme amaro in bocca. Dopo il2021 oggi si era materializzata un’altra grande opportunità, ma la squadra dell’head coach Giuliano ha sbagliato troppo, tra scelte e fumble, specialmente nei momenti clou dell’incontro. LA PARTITA Il primo quarto prende il via con i padroni di casa che dominano la ...