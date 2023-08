Focaccia di Recco

(Di domenica 6 agosto 2023) Avete mai sentito parlare della ? Si tratta di una pietanza tipica della tradizione Ligure, unamolto particolare. La sua peculiarità è data dall’impasto, che non ha bisogno di lievitazione ed a differenza dellagenovese è molto sottile. L’impasto infatti è quasi trasparente ed è ripiena di gustosissima crescenza o stracchino. Si tratta poi di un piatto con origini molto antiche, infatti sembra che le origini della col formaggio risalgano al tempo delle invasioni saracene. In quel periodo la popolazione genovese, per scappare dagli invasori, era riuscita a rifugiarsi nell’entroterra ed il formaggio, la farina e un po’ di olio erano gli ingredienti che avevano a disposizione. Se siete amanti della tradizione culinaria italiana è un piatto che almeno una volta nella vita dovete provare!al formaggio di ...

La tappa successiva è, celebre per la sua, ma non solo, Già in epoca romana era una sosta importante per il commercio, fino ad arrivare a destinazione: Camogli, uno dei borghi più ...Si conferma anche in questa edizione la partnership tra il Comune die il Consorziodicol formaggio igp. Informazioni e prenotazioni: https://www.comune..ge.it/ ABov ..., famosa per la sua. Vale la pena fare un salto anche ache è particolarmente nota per la sua gustosacroccante. Al contempo, è anche una località che offre un centro ...

Liguria, scontrino-choc: quanto costa 1 kg di focaccia, la rapina è servita Liberoquotidiano.it

Ma quanto costa, in Italia, andare in vacanza Il caro prezzi ha investito un po' tutti, dalla Puglia alla Toscana, dal Lazio alla Liguria. E proprio della Liguria parla oggi il Corriere ...Per una notte a Noli se ne spendono fino a seicento. A Lerici una cabina deluxe con ombrellone e due lettini arriva a 355 euro al giorno ...