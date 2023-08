Fiumicino “Adottiamo un albero ciascuno” | l’idea di un residente per trasformare la città

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 6 agosto 2023)– “Nel vivere le nostre località, soprattutto della fascia costiera a vocazione marittima, ci accorgiamo da subito che ci sono delle strade che non hanno alberature o che presentano una predisposizione ad averle, ma che sono del tutto insufficienti. Ce ne accorgiamo di più soprattutto nella stagione estiva con le temperature caldissime come in questa estate rovente, dove sarebbe stato di sollievo per i cittadini trovare delle strade ombreggiate, magari nelle vicinanze di scorci marittimi o semplicemente uscendo a piedi per fare una salutare passeggiata”. Lo fa notare, in una lettera, undi, Marco Spila, che fa l’esempio del “lungomare di, a parte il primo tratto dove sono presenti delle Tamerici per lo più poco curate e scarsamente ombreggianti poste tra i parcheggi e gli ...