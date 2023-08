Fiorentina | mercato in fermento | vicino un triplo colpo per Italiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Lasta accelerando in questi giorni per portare nuovi rinforzi alla corte di Vincenzoe la società starebbe regalando unal tecnico Lasta accelerando in questi giorni per portare nuovi rinforzi alla corte di Vincenzoe la società starebbe regalando unal tecnico. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i viola sarebbero vicini alla chiusura per Beltran, l’attaccante Nzola dallo Spezia e Christensen.

...lavora su questo fronte in ottica. In prima linea c'è Lucas Beltran, 22 anni, argentino di proprietà del River Plate. Anche il Benfica è sul calciatore che piace da tempo alla: a ...Un triplo scatto sulper regalare nuovi rinforzi a Vincenzo Italiano . Laha in pugno Beltran del River Plate, Nzola dello Spezia e il portiere Oliver Christensen dell'Hertha Berlino . Tre trattative ...Beltran (LaPresse) - Calciomercato.itCosì la società lavora su questo fronte in ottica. In ... anche il Benfica è sul calciatore che piace da tempo alla: a lavorare con i viola un ...

Svolta in porta, è in arrivo il nuovo numero uno. Trattativa avanzata per la Fiorentina fiorentinanews.com

(ANSA) - FIRENZE, 06 AGO - La Fiorentina ha superato per 2-1 il Nizza nella seconda ... in Colombia per sbrigare alcune pratiche e rientrerà mercoledì. Sul fonte mercato si annunciano ore decisive per ...Non passa le visite mediche, ritorno a sorpresa per l’ex Juventus (Calciomercato.it) In questa sessione di mercato non stanno mancando i problemi ... dovendo così tornare alla Fiorentina. Per lui ...