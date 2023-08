Filippo Ganna d' oro ai Mondiali di ciclismo su pista

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) –è campione del mondo sunell'inseguimento individuale neiin corso a Glasgow, in Scozia. L'azzurro ha compiuto un vero e proprio miracolo nell'ultimo giro contro il britannico Daniel Bigham, recuperando due secondi di ritardo:ha bissato il successo dello scorso anno in Francia col tempo di 4'01?976, imponendosi di soli 54 millesimi e conquistando così il suo sesto successo iridato nella specialità. “Sono veramente soddisfatto – ha dichiarato il campione del mondo azzurro al termine della vittoria – sono davvero orgoglioso. Non volevo fare l'inseguimento individuale perchè volevo concentrarmi sulla cronometro su strada, ma ho pensato: ‘ormai siamo in ballo, balliamò. Tutti si sono emozionati per questa lotta, abbiamo fatto degli ottimi ...