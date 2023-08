Figc | Gravina | “Se mi dimettessi sotto certi profili farei un disastro”

Leggi su sportface

(Di domenica 6 agosto 2023) Il presidente della, Gabriele, ha parlato durante una lunga intervista a L’Espresso. Ecco le sue parole: “Quando nel mondo del calcio sento dire: ‘Noi creiamo ricchezza’, mi permetto di dire: ‘Però anche debiti’. Purtroppo il settore ha un indebitamento che oscilla ormai intorno ai 5 miliardi di euro, quindi c’è una confusione incredibile tra il concetto di crescita e il concetto di sviluppo. La crescita riguarda un valore assoluto. Lo sviluppo implica un concetto relativo basato su valutazioni soggettive. Sviluppare significa ‘togliere dal viluppo’, quindi crescere tenendocontrollo i costi. Altrimenti, se tu cresci, aumentano i costi e, sforando la crescita, tu fallisci”. Nel calcio i soldi servono per vincere?“C’è un’equazione che non è mai vera: chi spende di più, vince di più. Ultimamente non è così. Altrimenti ...