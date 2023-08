Festa San Rocco Melicucco | 7-16 Agosto 2023 | il programma dei festeggiamenti

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 6 agosto 2023) Come ogni anno, a(RC), si celebrano iin onore di San, il cui inizio, in data 7, vedrà la discesa della bicentenaria effige del santo taumaturgo, commissionata dalla famiglia Romano e magistralmente scolpita dal maestro Morani di Polistena. Per tutta la durata della novena, che sarà caratterizzata da messe giornaliere con diverse tematiche, la statua sarà esposta in chiesa alla venerazione dei numerosi fedeli e devoti del santo. In data 16, sarà poi celebrata la santa messa in piazza primo Maggio, alla quale seguirà la solenne processione della statua, accompagnata dai portatori, dai fedeli e da oltre duecento pellegrini a piedi nudi, ornati dalla caratteristica mantellina nera bordata oro, la conchiglia sul petto, la borraccia al fianco e la fascia orlata ...