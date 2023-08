Ferrara | due donne muoiono dopo un intervento chirurgico agli occhi al Sant’Anna di Cona | 15 indagati per omicidio colposo

(Di domenica 6 agosto 2023) Due anziane di 81 e 70 anni, Gabriella Cimatti e Mara Cremonini, entrambe affette da patologie oncologiche, hanno perso la vita durante due operazioni chirurgiche della stessa tipologia eseguite all’ospedaledi, a distanza di poche ore, uno alle 11 e il secondo alle 15 dello scorso 27 luglio. Le circostanze dei decessi, che non sono stati segnalati immediatamente alle autorità, sono praticamente identiche: entrambe le pazienti sono morte per un arresto cardiaco preceduto da una crisi respiratoria. La prima donna è morta pocoil risveglio dall’anestesia totale, mentre la secondaessere stata trasferita nel reparto di Ortopedia, dove era libero un letto. Sul caso, il pm Andrea Maggioni ha aperto un’indagine per ...

Ferrara, due pazienti muoiono nello stesso giorno dopo un intervento agli occhi Corriere

In particolare, evidenziano i giornali estensi, all'attenzione della Procura è finita tutta la 'catena' di sanitari che ha avuto in carico le due anziane dal ricovero in ospedale per l'intervento ...Avevano 81 e 70 anni e si erano sottoposte all'intervento per un tumore oculare: aperto un fascicolo per duplice omicidio colposo ...