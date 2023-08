Ferragni in vacanza a Ibiza | l’outfit che ha scatenato le perplessità dei follower

... dopotutto, che loro malgrado non va in. Instagram content This content can also be viewed on the site it originates from. Negli ultimi scatti pubblicati da Chiarasul suo profilo ...Fotogallery - Harry e Meghan Markle alla partita di basket Ultimo Aggiornamento 04/08/23 Fotogallery - Laa Ibiza di ChiaraUltimo Aggiornamento 04/08/23 Fotogallery - Ilary Blasi ...Fedez senza Chiaraina Porto Cervo, aria di crisi . Da allora, ha goduto di giornate in barca, posando in pose sensuali e godendosi pranzi succulenti. Pare che la ex di Francesco ...

Chiara Ferragni a Ibiza tra bikini e pizze che si rigenerano TGCOM

Proseguono le vacanze estive dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai loro due figli Leone e Vittoria, nelle ultime ore si trovano a Ibiza. Tuttavia, continua il gossip ...Se Chiara Ferragni e Fedez sono sbarcati sull’isola da pochi giorni ... L’attore che interpreta Thor e la moglie sono stati paparazzati in più di una occasione durante la loro vacanza alle Baleari, ...