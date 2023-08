FcCrotone note positive da Memorial Donato Russo Competizione vinta dal Picerno

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 6 agosto 2023)calcio notiziedalaggiudicato daldopo aver sconfitto (1-0) in finale il Potrenza. Pitagorici terzi avendo vinto (3-0) la finalina contro il Paternicum. Lunedì prossimo la composizione dei tre gironi di serie C e rispettivi calendari. Inizio campionato tre settembre. La lunga attesa per conoscere l’ufficialità dell’inizio del campionato di Lega Pro è stata accantonata. Calcio d’avvio il tre settembre, dopo la sentenza del Consiglio di Stato (29 agosto) che deve pronunciarsi nei confronti delle squadre escluse dai rispettivi campionati. La composizione dei gironi e relativi calendari lunedì sette agosto 2023. Non faranno parte del girone C: Perugia e Pescara inseriti nel girone B. Il Crotone al suo secondo consecutivo campionato di Lega ...