Falcao si difende dalle accuse | il messaggio social

(Di domenica 6 agosto 2023) Momento molto complicato per Paulo Roberto. Il dirigente brasiliano ed ex bandiera della Roma , che si è appena dimesso dal Santos , ha voluto respingere l' accusa di molestie sessuali a suo ...

Attraverso un post sui social, ha detto: "Per quanto riguarda l'accusa che mi è stata rivolta e che ho appreso dai media, affermo che i fatti non sono mai avvenuti". Ufficialmente, però, le... Paulo Roberto Falcão accusato di molestie sessuali. Tra gli uomini simbolo dello scudetto romanista del 1982-83, il 'Divino' aveva da poco iniziato la sua nuova avventura come dirigente del...

Falcão accusato di molestie sessuali in Brasile, il Divino si difende: "Mai accaduto" RomaToday

Momento molto complicato per Paulo Roberto Falcao. Il dirigente brasiliano ed ex bandiera della Roma, che si è appena dimesso dal Santos, ha voluto respingere l’accusa di molestie sessuali a suo caric ...La donna, 26 anni, si è rivolta alla polizia insieme al marito e all’avvocata Pâmela Marques, accusando l’ex calciatore di averla palpeggiata. Secondo il racconto della donna, Falcão l’avrebbe ...