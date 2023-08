Fabbian all’Udinese | l’Inter mantiene un diritto ma entro una data – SM

Leggi su inter-news

(Di domenica 6 agosto 2023)sarà la contropartita tecnica delpronta a trasferirsinell’affare Lazar Samardzic. Il club nerazzurro manterrà undi recompra, ma solo fino a una. Ecco i dettagli dell’affare legato al ccampista. I DETTAGLI – Giovannifarà il percorso inverso di Lazar Samardzic, in arrivo a Milano per firmare il nuovo contratto con. Il giovane gioiello cresciuto in nerazzurro ed esploso in Serie B con la maglia della Reggina, si trasferirà a titolo definitivoper una cifra pari a 4 milioni, con un controriscatto fissato a 12 milioni in favore del, ma fino al 2025. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...