Eventi | apre i battenti l’edizione 2023 di VinArte

Leggi su ildenaro

(Di domenica 6 agosto 2023) di Alba La Marra L’atmosfera, piacevolissima, è sempre la stessa: un borgo fiero delle proprie origini e cosciente delle proprie peculiarità si anima grazie alla condivisione, con un pubblico sempre più numeroso, delle sue eccellenze enogastronomiche in occasione di Vinalia, kermesse inaugurata lo scorso 4 agosto e giunta ormai alla trentesima edizione. A questa si affiancano, da tredici anni, le opere degli artisti invitati a partecipare a, rassegna artistica immaginata da Giuseppe Leone – ideatore e curatore – come incontro di luoghi antichi e sguardi contemporanei, come “ incontro tra l’arte e l’artigianato; tra il vino ed il pensiero; tra il simposiaco e la fruizione estetica, in cui poco spazio è concesso a chi vorrebbe catalogare il molteplice e l’inaspettato secondo regole sicure, definite e tranquille, per le quali una festa del vino non potrebbe ...