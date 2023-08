Europei di Beach Volley | Nicolai-Cottafava si piazzano al quarto posto

(Di domenica 6 agosto 2023) Vienna – Gli Azzurri delchiudono alagliin Austria. Paoloe Samueleal Danube Insel di Vienna hanno perso per 2-0 (22-20, 21-13) con gli ucraini Sergiy Popov ed Eduard Reznik, nella finale per il bronzo. Ostici gli avversari degli atleti della Nazionale Italiana e difficili da affrontare. E’ sfumato allora l’obiettivo medaglia per, resta tuttavia l’ottimo percorso in competizione: due vittorie nella Pool contro Lupo/Rossi e gli spagnoli Huerta P./Huerta A., i successi negli ottavi e nei quarti di finale, contro i francesi Bassereu/Gauthier-Rat e contro gli olandesi Immers/Van De Velde. La partita e il tabellino (feder.it) Popov/Renzik (UKR) ...

