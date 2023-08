Estate | città vuota | anzi no E sono i turisti a fare la differenza

(Di domenica 6 agosto 2023) I DATI. La raccolta rifiuti funziona come «termometro»: i «solidi urbani» a giugno e luglio più alti dell’anno scorso, 120 tonnellate in più.

ROMA " La nuova ondata di maltempo sulla Penisola rende l '2023 sempre più da incubo , funestata da una media di 32 eventi estremi al giorno lungo la ... con pesanti danni ae campagne, ...Non mi sento mai sola, mi sentirei più sola in. Sono circondata da un ambiente meraviglioso, ... D'ci occupiamo soprattutto di controllare i turisti, che non portino i cani nelle aree ...Le tendenze tecnologiche che rivoluzioneranno il nostro futuro In una notte d'ho visto il ... utilizzando la robotica avanzata e la nanotecnologia per creareautosufficienti su pianeti ...