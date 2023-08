Estate a Napoli | ecco dove vanno i soldi della tassa di soggiorno

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina la telenovela dell': 'PRONTO, MAX'. ... Gli altri titoli di giornata: 'Balogun sogna di fare Ronaldo', ', adesso è psicOsi'; 'Italia, Buffon ...... 'Al di là delle nuvole', 'Un'così', 'Mondo Dentro'. L'originale identità sonora e il ... hanno poco più di vent'anni sono di Nola in Campania, ma hanno sempre viaggiato fra, Milano e ...... nella capitale resta per una sola stagione trasferendosi, l'successiva, al Lecce dove riesce a conquistare la promozione. Nel 1989 viene acquistato dalcon la società partenopea che, ...

Estate in Campania, prezzi in aumento in costiera e nelle isole: ma i turisti non mancano Fanpage.it

«Le azioni a sostegno della cultura e del turismo sono finanziate con il gettito dell’imposta di soggiorno» si legge nell’incipit dell’ultimo bilancio approvato dal Comune che porta la firma ...Non ci sono mal di pancia, e si vede dall’espressione (in pubblico) egualmente gioiosa di Osimhen, che sente Napoli al proprio fianco ... la voce è arrivata anche all’Aremogna, scade nell’estate del ...