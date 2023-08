Esplode una tubatura | caos sulla Colombo | il getto altissimo e traffico in tilt | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di domenica 6 agosto 2023) Un enorme lago si è formato all'improvviso questo pomeriggiolaterale di via Cristoforo, nel tratto compreso tra viale Guglielmo Marconi e la rampa per il viadotto della Magliana a causa della rottura di condutture d'acqua. Una sorta di esplosione improvvisa. Immediati i disagi, con alcuni automobilisti bloccati in strada a causa del forted'acqua. Qui sotto il. A intervenite una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia di agenti di polizia locale per la gestione del. Sul posto chiamati anche i tecnici per cercare di interrompere il flusso d'acqua. Per consentire i lavori è stata chiusa alla rampa di viale Guglielmo Marconi, in direzione Via Cristoforo/Eur e un tratto di via Cristoforo ...