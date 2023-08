Eredità | cosa succede se un genitore si risposa? Cosa dice la legge sui beni acquistati prima del matrimonio

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 6 agosto 2023) La situazione ereditaria di una famiglia può cambiare nel momento in cui indecide di sposarsi di nuovo. La vita coniugale delle persone può essere un vero labirinto. Le storie d’amore possono seguire percorsi tortuosi, con matrimoni felici, separazioni, divorzi e nuovi inizi. È abbastanza comune, per esempio, che dopo un divorzio, uno dei genitori si risposi, creando nuovi legami familiari. Questo può portare a dubbi e preoccupazioni riguardo all’. Lastabilisce molto chiaramente i diritti sull’dei figli e dei coniugi di una persona – ilovetrading.itInnanzitutto, è importante sottolineare che la questione ereditaria nei confronti del coniuge divorziato non viene influenzata dal fatto che l’altro si risposi. Dopo il divorzio, i due ex coniugi sono considerati estranei ai fini legali. ...