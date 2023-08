Caputo e soci poco incisivi ma non sono mancate alcune note positive. Intanto Stiven Shpendi è finalmente un giocatore ...... che ha gettato alle ortiche al 96' di Verona -una vittoria già conquistata per via dell'autorete all'ultimo respiro di Giangiacomo Magnani : i gialloblù dovranno riscoprirsi "" in una ...Ai rossoneri pesano i punti persi con Salernitana (1 - 1), Udinese (sconfitta per 3 - 1),(0 ...alla Dea le ultime due sconfitte consecutive con Juventus e ...

Empoli ko Fatali due errori, vince il Friburgo Quotidiano Sportivo