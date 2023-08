“Emma Marrone è stata a casa di Stefano De Martino” | i fan sognano il ritorno di fiamma | ma ecco come stanno le cose

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Non passa giorno senza che si parli diDee Belen Rodriguez. Questa volta però nel racconto si inserisce anche, ex del ballerino. La cantante infatti sarebbedi, che al momento si trova nella sua Napoli. E i fanildi. L’indiscrezione è arrivata alle orecchie di Deianira Marzano che ha pubblicato il messaggio ricevuto dalla propria fonte: “Oggi, la sua amica Francesca e l’amico Paolo sono arrivati a Napoli per le vacanze (presumibilmente saranno a Capri da qui a oltre ferragosto) e sono stati tutti adiDea Posillipo/Marechiaro ...