Elon Musk continua a essere allergico alle leggi europee | il caso AFP

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 6 agosto 2023) Definisce “bizzarra” una richiesta che si basa su una legge approvata nel 2019. L’rgia dinormeè ben nota e oggi si aggiunge un altro anello a una lunga catena di atteggiamenti non in linea con le norme in vigore. La AFP (Agence France-Press) ha intentato una causa nei confronti di Twitter, o per meglio dire X, per via della mancata trattativa sull’equo compenso relativo ai diritti connessi. In sintesi: come già definito dalla Direttiva Copyright dell’UE, le piattaforme che ospitano contenuti protetti da diritto d’autore devono trovare un accordo economico con gli editori. AFP contro X, la causa sul mancato equo compenso Un principio ben noto da anni, ma che ha già portato a diverse problematiche con l’ex Twitter. Anche perché la Francia è stato il primo Paese dell’Unione ...