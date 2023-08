Elisabetta Gregoraci | gli hater non gradiscono la dedica al figlio Nathan Falco Briatore

(Di domenica 6 agosto 2023) La showgirl ha voluto esprimere tutto il suo amore per il ragazzo, che oggi ha 12 anni. Alcuni utenti, però, non hanno lesinato giudizi negativi su di lui. L'articolo proviene da DireDonna.

Gli esempi più lampanti sono i ' Jeru ' (Jessica Selassiè e Barù Gaetani) e i Gregorelli (Pierpaolo Pretelli e). A tal proposito, proprio questi ultimi si sarebbero resi ...posa con un Cotazur il lurex con varie tonalità di celeste degradé. Anche lei sottolinea il seno con una scollatura vertiginosa che si chiude con un anello. Il beachwear Federica ...Dopo alcuni giorni a Capri i due hanno deciso di visitare Santorini ...

Elisabetta Gregoraci, dalla Sardegna a Santorini: «La mia passione segreta». Fan in estasi: ecco qual è ilmattino.it

Elisabetta Gregoraci è in vacanza a Santorini con il fidanzato Giulio Fratini. La showgirl si unisce al trend Barbiecore: i look super sexy.Elisabetta Gregoraci è stata presa di mira sui social dopo le foto pubblicate relative alla sua vacanza e a un dettaglio in particolare. La showgirl si trova in Sardegna, nel meraviglioso mare blu che ...