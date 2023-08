Elisabetta Gregoraci | gli hater non gradiscono la dedica al figlio Nathan Falco Briatore

(Di domenica 6 agosto 2023) La showgirl ha voluto esprimere tutto il suo amore per il ragazzo, che oggi ha 12 anni. Alcuni utenti, però, non hanno lesinato giudizi negativi su di lui. L'articolo proviene da DireDonna.

Comunicato stampa 'Incontri Extra - Coniugali' federica pellegrini filippo magnini 2 Marta Fascina è ottava. Sul podio Federica Pellegrini, Belén Rodríguez ed. Ecco le donne più desiderate dagli italiani in questo ...Piccolo scherzo a. A trarla in inganno il figlio Nathan Falco . Il ragazzo, oggi 13enne, si è tatuato per finta l'avambraccio e ha mostrato il risultato finale sui social. A raccontare quanto ...Il video condiviso su ...

Elisabetta Gregoraci e la crioterapia: si sottopone al trattamento a -90° Stile e Trend Fanpage

Dolce gesto di Nathan Falco per la famiglia: la curiosa reazione di mamma Elisabetta Gregoraci anche se non è come sembra... Un legame speciale quello tra ...Estate di grandi progetti per la Gregoraci che in attesa di una nuova stagione si gode la Sardegna mostrandosi in tutto il suo splendore ...