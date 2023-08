“Ecco dove va in vacanza” Giorgia Meloni | la scoperta delle ultime ore | ha deciso così

(Di domenica 6 agosto 2023) Mare, montagna o…?andrannoe gli altri politici nostrani inquest’estate? Come dite? Dopo l’uscita di Piero Fassino sugli ‘stipendi d’oro’ non volete più sentir parlare di politici? Beh, è comprensibile, però,, si dà il caso che domani, 7 agosto, sia l’ultimo giorno di lavori a Palazzo Chigi, o meglio l’ultima riunione del Consiglio dei Ministri, poi via, si parte. A differenza dell’anno scorso quando crisi di governo e imminenti elezioni di settembre non avevano concesso grandi pause. Oggi la situazione è sicuramente più tranquilla, a parte le polemiche su Pnrr, reddito di cittadinanza e salario minimo. Prima di parlare di bilancio in autunno è arrivato il momento di staccare la spina. Dunque andiamo a vedere quali sono le mete della premier ...

, questa band ebbe l'idea di tenere un concerto il 23 marzo 1977 per un ballo pasquale presso ... una coppia che si era lanciata in un complesso passo a quattro (ognuno teneva un tempo diverso)..., questa elementare solidarietà mi è mancata. Mi ha ferito non trovare questa sensibilità. ... che mi aiutava a dormire, di prendere il passaporto, non dire nulla ad anima viva e fuggire......vige un pregresso sistema giudiziario corrotto e frammentato evige l'assenza più totale ... Edperché a Mali come in Burkina - Faso ed ora in Niger, le popolazioni hanno preso le parti ...

Bomba d'acqua oggi a Ravenna: strade come fiumi, ecco dove il Resto del Carlino

Se agosto negli ultimi vent’anni è stato il mese delle vacanze per eccellenza la tradizione sembra ora scricchiolare tra abitudini, lavoro e meteo in evoluzione ...Ecco il programma di questa giornata di motomondiale in tv e streaming Il programma odierno comprende tre gare di motociclismo. Si inizia con la gara della Moto3 alle ore 12.15, seguita dalla MotoGP ...