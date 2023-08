Due euro in più per Cliente sconvolto | sul lago di Como uno scontrino da non credere

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Fa parecchio discutere lopubblicato su Tripadvisor da un utente che lamenta quanto accaduto in un bar suldi. Qui il malcapitato si è fermato durante una passeggiata. Un piccolo momento di pausa che la persona in questione ha voluto godersi con un toast vegetariano con patatine, da bere e un caffè. Lo? Ben 15.70. A stupirlo però è stata la voce sullo: "Diviso a metà". Sì perché l'esercizio ha fatto pagare alduein più il fatto di aver tagliato in due la pietanza. "Eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due. Ma dobbiamo pagare perché ci siamo divisi in due il toast? Incredibile ma vero…", ha spiegato l'uomo al quale ha replicato il gestore ...