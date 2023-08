Droga | maxi arresto della polizia | rifornivano tutta Roma

Leggi su notizie

(Di domenica 6 agosto 2023) Le forze dell’ordine hanno sequestrato cocaina, hashish, marijuana, shaboo e tre piante di cannabis da Cinecittà all’Eur Una retata per. Un’operazione che ha avuto un grande successo e portata avanti a fari spenti. Nelle ultime 24 ore, i carabinieri del comando provinciale dihanno arrestato, d’intesa con la ProcuraRepubblica, 14 persone per, sequestrando centinaia di dosi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish, marijuana e shaboo e anche 3 piante di cannabis. Si tratta di 5 stranieri e 9 italiani arrestati in varie zonecittà Cinecittà a Prima Porta, da Ponte Milvio all’Eur, da Trastevere a Talenti, Monte Mario. Unaretata da parte delle forze dell’ordine a: arrestate 14 persone (Ansa ...