Dossieraggio | il dubbio | i vertici dell' Antimafia non sospettavano nulla?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Si può dire che nella Direzione nazionalec'è qualcosa che non va? Se l'inchiestaa procura di Perugia ha qualche fondamento (e pare proprio di sì) si può e si deve dirlo, perché il contrario implicherebbe l'esistenza di santuari inviolabili, zonee istituzioni, o per essere più precisia magistratura, immuni dalle critiche e dal principio di responsabilità. E questo rappresenterebbe un'involuzione in un Paese che quarantacinque anni fa vide addirittura un presidentea repubblica costretto alle dimissioni da una campagna stampa (bugiarda e infame, peraltro). Eppure ilc'è, visto che nessuno pone la questione. Ma il fatto che la super procura sia «un fiore all'occhiello del nostro sistema statuale», come la definisce il capogruppo di Fdi alla Camera, ...